Follia sulla superstrada | inseguito dagli agenti scappa lanciandosi dal furgone pieno di droga in corsa

Venerdì 13 febbraio, un inseguimento sulla superstrada Me-Bo ha finito con un furgone che si è lanciato in corsa, lasciando gli agenti senza riuscire a fermarlo. Il veicolo, carico di droga, era stato notato dalla polizia che gli aveva intimato l’alt. Il conducente, invece di fermarsi, ha deciso di scappare, buttandosi dal mezzo in movimento. L’auto ha proseguito a tutta velocità, mentre gli agenti recuperavano più di 40 panetti di hashish abbandonati lungo la carreggiata. La mattina seguente, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

Gli agenti stavano svolgendo una normale attività di controllo stradale quando hanno intimato l’alt a un uomo a bordo di un furgone. In un primo momento, si legge in una nota, il conducente sembrava intenzionato a fermarsi, rallentando e imboccando la corsia di decelerazione. Dopo un breve rallentamento, invece, è rientrato in superstrada guidando a tutta velocità. Immediatamente è partito un inseguimento, durato circa 10 chilometri, al termine del quale l’uomo si è avvicinato repentinamente al guardrail centrale rotolando fuori dall’auto in movimento. Schivando le auto in corsa, ha attraversato la carreggiata ed è fuggito nei campi adiacenti alle sponde dell’Adige.🔗 Leggi su Trentotoday.it

