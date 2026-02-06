rapinatore inseguito e arrestato dagli agenti della polizia locale a napoli

La Polizia Locale di Napoli ha catturato un uomo che aveva appena rapinato una turista canadese. L’arresto è arrivato poco dopo che il rapinatore aveva sottratto il telefono alla donna. Gli agenti lo hanno inseguito e fermato nel giro di pochi minuti, restituendo la sicurezza in piazza.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale ha arrestato a Napoli un uomo che aveva appena rapinato una turista canadese, sottraendole il telefono cellulare. Gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, impegnati in un servizio nella zona di piazza Garibaldi, hanno notato l’accaduto e hanno inseguito il rapinatore, riuscendo a bloccarlo nei pressi di Porta Nolana. L’uomo, un cittadino marocchino, è stato arrestato. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico risultano già precedenti per rapina, violenza a pubblico ufficiale, furto con destrezza, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

