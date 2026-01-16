Regione Marche e Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione nella lotta all' evasione fiscale

La Regione Marche e la Guardia di Finanza intensificano la collaborazione nella lotta all’evasione fiscale. In occasione di incontri istituzionali dedicati alla finanza pubblica, all’amministrazione del patrimonio e alla fiscalità, l’assessore regionale al Bilancio e Finanze, Francesca Pantaloni, ha incontrato il comandante della Guardia di Finanza per definire strategie condivise e rafforzare la cooperazione tra enti.

ANCONA – Nell'agenda degli incontri istituzionali tra la Regione Marche e gli enti territoriali dello Stato sui temi della finanza pubblica, della gestione del patrimonio e della fiscalità, l'assessore regionale al Bilancio e Finanze Francesca Pantaloni ha incontrato il comandante della Guardia di Finanza delle Marche, generale Nicola Altiero. Fine dell'incontro è stato il rafforzamento della collaborazione tra la Regione Marche e la Guardia di Finanza nella lotta contro l'evasione fiscale e la criminalità economica. «La collaborazione con la Gdf - ha dichiarato Pantaloni – è fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie della Regione e per tutelare i cittadini e le imprese oneste.

