FOCUS – NUOTO ARTISTICO | Giulia Vernice | dall’Olimpiade di Parigi alla vetta europea

Giulia Vernice ha conquistato il titolo europeo di nuoto artistico a Funchal, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver ottenuto l’8° posto nel team acrobatico. La sua vittoria deriva da anni di allenamenti intensi e dalla crescita nelle competizioni internazionali, tra cui il quinto posto ai Mondiali di Singapore nel 2025. La 25enne nuotatrice italiana si prepara ora alla stagione 2025-2026, con l’obiettivo di migliorarsi e rappresentare l’Italia ai prossimi grandi eventi. La sua carriera prosegue con determinazione e passione.

Intervista esclusiva a Giulia Vernice, una delle protagoniste del nuoto artistico italiano: dall'esperienza alle Olimpiadi di Parigi 2024 (8° posto nel team acrobatico) alla stagione internazionale 2025–2026, passando per il 5° posto ai Mondiali 2025 a Singapore e soprattutto il titolo europeo 2025 nella Acrobatic Routine a Funchal. In questa puntata di FOCUS approfondiamo il percorso di una ragazza che ha saputo unire tecnica, armonia e impegno agonistico ai massimi livelli del nuoto artistico.