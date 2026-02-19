Floridia M5s | Petrecca? Ci sarà occasione di parlarne in commissione con l' Ad Rossi

La senatrice Floridia del Movimento 5 Stelle ha annunciato che ci sarà un momento per discutere di Petrecca con l’amministratore delegato Gianpaolo Rossi. La decisione deriva dalle recenti polemiche sulla gestione delle notizie in Rai, che hanno sollevato molte critiche tra i membri della commissione di vigilanza. Floridia ha precisato che l’incontro si svolgerà durante una prossima riunione, dove saranno affrontati anche altri temi legati all’autonomia dell’ente. La discussione potrebbe coinvolgere anche i rappresentanti delle altre forze politiche.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Petrecca? Ci sarà occasione di parlarne con l'Ad di Gianpaolo Rossi in Commissione" così la senatrice Floridia del M5s, presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Floridia (M5s): Petrecca? "Ci sarà occasione di parlarne in commissione con l'Ad Rossi" Rai, Floridia: “Stop stallo Vigilanza, convoco ad Rossi”La situazione alla Rai resta bloccata da più di un anno. Vigilanza Rai, dopo oltre un anno torna a riunirsi la Commissione: l’11 marzo sarà ascoltato l’ad Giampaolo RossiLa Commissione di Vigilanza sulla Rai si riunisce di nuovo dopo più di un anno, perché la destra ha bloccato i lavori. Floridia (M5s): Petrecca Ci sarà occasione di parlarne in commissione con l'Ad Rossi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Floridia (Vigilanza): Da Petrecca al caso Pucci, l’influenza politica sulla Rai oggi è spregiudicata; Floridia: TeleMeloni ci espone al ridicolo e distrae dai veri nodi; La Rai senza firme per un giorno, adesso Petrecca scricchiola; Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l'ad. Floridia (Vigilanza): Da Petrecca al caso Pucci, l’influenza politica sulla Rai oggi è spregiudicataLa presidente della Vigilanza Rai racconta il blocco della commissione e le pressioni politiche sul servizio pubblico ... ilfattoquotidiano.it Floridia: TeleMeloni ci espone al ridicolo e distrae dai veri nodiLa presidente della commissione di Vigilanza Rai: Siamo alla negazione della meritocrazia: gaffe eclatanti e un’inadeguatezza manifesta davanti a tutto il ... repubblica.it Floridia (Vigilanza): “Da Petrecca al caso Pucci, l’influenza politica sulla Rai oggi è spregiudicata” x.com Le polemiche sulla telecronaca sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina e sul ruolo del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca continuano a risuonare dentro e fuori Viale Mazzini. A intervenire è Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e president facebook