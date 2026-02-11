Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento Bufera sulla Rai | Floridia convoca l’ad

La bufera sulla Rai si allarga. Le papere di Petrecca, il direttore di Rai Sport, finiscono sul New York Times, attirando l’attenzione internazionale. Intanto, in Parlamento si discute del caso sui diritti delle Atp Finals di Torino, passate a Mediaset, mentre in Rai il caos continua: Floridia ha convocato l’amministratore delegato per chiarimenti.

Non si placa la tempesta su viale Mazzini. Dopo le polemiche per la figuraccia della telecronaca del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la Rai deve affrontare un nuovo fronte: la perdita dei diritti delle Atp Finals di Torino, che passano a Mediaset. Nel frattempo, lo sciopero delle firme dei giornalisti di Rai Sport ai Giochi di Milano-Cortina continua e riceve la solidarietà del Tg1. L’imbarazzo per le gaffe di Petrecca è ancor più evidente dopo che a parlarne è nientemeno che il New York Times, che ha dedicato un articolo agli errori della diretta olimpica.🔗 Leggi su Open.online

La Rai si trova in una situazione difficile, con i diritti tv delle Atp Finals a rischio.

Argomenti discussi: Le Papere della telecronaca sulle Olimpiadi di Rai1; Olimpiadi, disastro Rai in diretta tv tra papere, 'censure' e confusione. Bufera sul direttore-conduttore; La telecronaca più disastrosa della storia delle Olimpiadi, bufera su Paolo Petrecca: il racconto di una serata raccapricciante; Olimpiadi, gaffe e polemiche: bufera sul direttore di RaiSport. Redazione in subbuglio: ritiro delle firme e sciopero. Tutti gli errori: video.

Petrecca confermato dalla Rai dopo la figuraccia della telecronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi: «Ma chieda scusa alla redazione»Avanti con Paolo Petrecca, a Rai Sport, lui però non solo deve ammettere - lo ha già fatto nel colloquio di ieri con l'ad Giampaolo Rossi ma non basta - gli ... ilgazzettino.it

Paolo Petrecca, il telecronista Rai delle gaffe: tutti gli errori da San Siro stadio olimpico al volley fantasma. Figuraccia, si dimettaMilano-Cortina 2026, il direttore di RaiSport ha sostituito Auro Bulbarelli al fotofinish: ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, non ha riconosciuto campioni e campionesse del volley e ha sc ... quotidiano.net

Buongiorno, siamo sul New York Times x.com