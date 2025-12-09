Sulla Bidentina si corre troppo | serve un intervento prima che sia troppo tardi

La strada Bidentina, fondamentale collegamento tra Forlì e Meldola, sta attraversando un crescente problema di eccesso di traffico. Questa situazione mette a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti, richiedendo interventi tempestivi. È importante affrontare la questione prima che le conseguenze diventino irreparabili, tutelando il benessere di chi percorre quotidianamente questa arteria.

"Scrivo da cittadino Forlivese nativo e amante della città, su segnalazione di un mio caro amico di Meldola. Vorrei segnalare il problema della velocità elevata nella cosiddetta Bidentina. Strada importante per la viabilità del territorio, perché collega la città e i comuni limitrofi al nostro.