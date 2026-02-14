Insinna e Fiume al Goldoni | rivive Gente di facili costumi il classico di Manfredi tra ironia e precarietà
Flavio Insinna e Giulia Fiume portano di nuovo in scena “Gente di facili costumi” al Teatro Goldoni, un classico di Manfredi che affronta temi di ironia e precarietà. La rappresentazione, in programma il 20 e 21 febbraio 2026 a Bagnacavallo, dà vita a una commedia che riflette sulla vita quotidiana e le difficoltà di personaggi alle prese con sogni e delusioni. La messa in scena riprende i dialoghi serrati e le situazioni divertenti che avevano reso famoso il testo, con una interpretazione contemporanea.
Flavio Insinna e Giulia Fiume tornano a “Gente di facili costumi” di Manfredi al Teatro Goldoni. Flavio Insinna e Giulia Fiume porteranno in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, il 20 e il 21 febbraio 2026, la celebre commedia di Nino Manfredi e Nino Marino, “Gente di facili costumi”. La ripresa di questo classico della drammaturgia italiana, diretto da Luca Manfredi, rappresenta un evento culturale significativo per il territorio romagnolo e un omaggio a un’opera che ha saputo raccontare con ironia e malinconia le fragilità e le aspirazioni dell’uomo contemporaneo. Un classico riletto con occhi nuovi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Bagnacavallo, Insinna al Teatro Goldoni con ‘Gente di facili costumi’.
Flavio Insinna e Giulia Fiume a Lovere con Gente di facili costumiSabato 7 marzo alle 20.45 e domenica 8 marzo 2026 alle 16 al teatro Crystal di Lovere andrà in scena Gente di facili costumi, con Flavio Insinna e Giulia Fiume di Nino Marino e Nino Manfredi, regia ... bergamonews.it
