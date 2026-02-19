Fit for 55 | Riqualificazione energetica case rischio affitti più cari per adeguare il patrimonio immobiliare italiano

Il piano Fit for 55 ha portato alla luce il rischio di aumentare gli affitti in Italia. La causa è l’obbligo di riqualificazione energetica delle case, che richiede investimenti importanti ai proprietari. Molti edifici italiani, ancora poco efficienti, devono essere aggiornati per rispettare le nuove regole europee. Questo potrebbe spingere i costi di affitto verso l’alto, penalizzando inquilini e famiglie. La questione riguarda soprattutto le zone dove le abitazioni sono più obsolete e si fa strada il timore di un aumento generale dei canoni di locazione.

Fit for 55: La Casa Italiana al Bivio tra Efficienza Energetica e Aumento degli Affitti. L'adeguamento del patrimonio immobiliare italiano agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, dettati dal piano Fit for 55, potrebbe innescare un'impennata dei costi degli affitti. I proprietari, chiamati a investire nell'efficientamento energetico delle proprie abitazioni, potrebbero trasferire queste spese sugli inquilini, aggravando una situazione già complessa per il mercato residenziale nazionale. La sfida si presenta in un contesto di forte domanda e offerta limitata, con possibili ripercussioni sull'accesso alla casa per un numero crescente di cittadini.