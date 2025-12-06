Re Carlo l’enorme patrimonio immobiliare e gli affitti irrisori della Famiglia Reale

Re Carlo possiede un vastissimo patrimonio immobiliare che va dalla Scozia alla Romania, dove possiede un castello in Transilvania. Molte di queste case sono date in affitto ai membri della Famiglia Reale, i quali nella maggior parte dei casi pagano un affitto irrisorio o anche nulla. Re Carlo, scoppia il caso degli affitti inconsistenti. Da quando è venuto alla luce che Andrea pagava un affitto bassissimo per abitare nel Royal Lodge, la Crown Estate è diventata oggetto di controlli a tappeto per i contratti di locazione. Quella degli affitti irrisori non è una consuetudine introdotta da Re Carlo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, l’enorme patrimonio immobiliare e gli affitti irrisori della Famiglia Reale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutto esaurito! I bimbi hanno riempito ogni posto! Un enorme grazie a loro e alle famiglie che ci sostengono con tanta gioia. Vi aspettiamo al prossimo spettacolo il 17 gennaio alle ore 17 al Teatro San Carlo di Arona - facebook.com Vai su Facebook

Royal Family, quanto costa agli inglesi? Dai 132 milioni di sterline di finanziamenti all'anno al patrimonio di re Carlo, cosa sappiamo - Prima “Dianarama”, il libro dell’ex giornalista Andy Webb che accusa la Bbc della morte della principessa Diana, ora “Royal Mint, National Debt” in cui Norman ... Come scrive msn.com

Re Carlo III, nuova faida con il fratello Andrea: lui avanza richieste choc e salta il suo trasferimento a Sandringham - Windsor non andrà più a vivere nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, come precedentemente annunciato. Come scrive msn.com

Re Carlo, cosa ne sarà di Andrea: perché è ancora in linea di successione - Una decisione delicata, quella di Re Carlo, costretto di fatto a rimuovere i titoli del fratello, sfrattandolo dalla propria magione (Royal Lodge ... Da dilei.it

Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea: ecco cosa succede adesso - In un comunicato ufficiale diffuso nella tarda serata di giovedì 30 ottobre Buckingham Palace ha annunciato che il sovrano «Ha ... vanityfair.it scrive

Re Carlo, passione gampling: quanto costa il campeggio di lusso inaugurato nella tenuta reale - Continuano le vacanze della Royal Family britannica che, come da tradizione, approfitta della fine di agosto per riunirsi a Balmoral, la tenuta tanto amata dalla compianta regina Elisabetta II. Secondo fanpage.it