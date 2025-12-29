Pos scontrini e pagamenti novità dal 2026 | cosa cambia

A partire dal 1° gennaio 2026, saranno introdotte nuove normative riguardanti i pagamenti elettronici, i punti cassa (POS) e la certificazione dei corrispettivi. Queste modifiche mirano a modernizzare il sistema di gestione delle transazioni commerciali, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza. È importante conoscere le novità per adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni e assicurare una corretta conformità alle normative vigenti.

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore nuove regole sui pagamenti elettronici e sulla certificazione dei corrispettivi. Il cambiamento principale riguarda l'obbligo di collegare registratori di cassa telematici e strumenti di pagamento elettronico, come i Pos. La misura, prevista dalla legge di Bilancio e resa operativa da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate di fine ottobre 2025, punta a rendere più immediato il confronto tra scontrini emessi e incassi tracciati. Nello stesso pacchetto rientrano anche procedure accelerate per la liquidazione dell'Iva e per i pignoramenti presso terzi. Come funziona il collegamento tra cassa e Pos.

