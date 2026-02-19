Firenze l’Opera del Duomo avvia la messa in sicurezza del campanile e raddoppia gli spazi museali

L’Opera del Duomo di Firenze ha deciso di intervenire sul campanile e sui musei di Piazza del Duomo dopo aver riscontrato problemi di stabilità e affollamento. La causa principale sono le crepe nel campanile e il numero crescente di visitatori che richiedono più spazio espositivo. Per risolvere queste criticità, l’ente ha avviato lavori di consolidamento e ampliamento delle aree museali, con l’obiettivo di garantire sicurezza e maggiore accessibilità. L’intervento riguarda anche la riqualificazione di alcune zone storiche del complesso.

FIRENZE – L’Opera di Santa Maria del Fiore ha formalizzato un vasto piano di interventi strutturali e conservativi destinato a trasformare l’assetto del complesso monumentale di Piazza del Duomo. Il programma, che prevede un impegno economico complessivo superiore ai 60 milioni di euro, si snoda attraverso tre direttrici principali: la messa in sicurezza della torre campanaria, l’ampliamento del percorso museale e il recupero di immobili storici a fini direzionali e residenziali. L’intervento inedito sul Campanile di Giotto. A partire dal 9 marzo 2026, prenderà il via il primo restauro integrale nella storia del Campanile di Giotto, un’operazione resa indifferibile dal severo deterioramento dei marmi esterni (bianco, Verde di Prato e rosso di Cintoia) e degli apparati decorativi sommitali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

