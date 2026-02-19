Frosinone via libera alla messa in sicurezza sismica del Campanile

A Frosinone, il progetto per rafforzare il campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta ha ottenuto l’approvazione ufficiale. La decisione deriva dalla necessità di proteggere la struttura storica dai rischi sismici, considerando le recenti scosse che hanno colpito la zona. Gli interventi prevedono il rinforzo delle basi e l’installazione di nuovi sistemi di ammortizzazione. Ora, i lavori possono partire per salvaguardare un simbolo che rappresenta la tradizione cittadina. La prossima fase riguarda la pianificazione delle operazioni.

Approvato il progetto esecutivo per il monumento della Cattedrale di Santa Maria Assunta: investimento da 1,6 milioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel rispetto dei criteri di tutela storico-artistica L’intervento, finanziato con 1,6 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), punta a coniugare innovazione strutturale e pieno rispetto del valore storico-artistico del monumento. Il progetto è stato sviluppato dalla società Resting S.r.l. sotto la direzione dell’ingegner Ivano Petrillo e prevede opere mirate, studiate per essere efficaci ma non invasive.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Campanile e Cattedrale di Santa Maria Assunta: approvato il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza sismicaLa Giunta comunale di Frosinone ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza sismica del Campanile e della Cattedrale di Santa Maria Assunta.

