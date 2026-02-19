Un investimento storico firmato Opera del Duomo | Museo raddoppiato restauro integrale del Campanile e oltre 60 milioni autofinanziati

L’Opera del Duomo ha annunciato un investimento senza precedenti: il Museo sarà ampliato e il Campanile verrà restaurato completamente, utilizzando oltre 60 milioni di euro autofinanziati. L’obiettivo è raddoppiare gli spazi espositivi, passando da 6.000 a 11.000 metri quadrati, grazie all’acquisizione di Palazzo Compagni. Questo progetto rappresenta una sfida importante per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. I lavori inizieranno entro l’anno e dureranno diversi anni, coinvolgendo architetti e restauratori di fama internazionale.

Il Museo dell'Opera del Duomo raddoppia: dagli attuali 6.000 metri quadrati passerà a circa 11.000 grazie all'acquisizione e al recupero di Palazzo Compagni. È il cuore di un piano straordinario da oltre 60 milioni di euro che l'Opera di Santa Maria del Fiore finanzia interamente con risorse proprie. Nessun contributo pubblico, nessun finanziamento privato: un investimento che comprende tre grandi interventi – ampliamento del museo, restauro integrale del Campanile di Giotto e recupero del Collegio Eugeniano – e che rappresenta uno dei più rilevanti programmi di tutela e sviluppo culturale attualmente in corso in città.