Pioggia intensa su Bari allerta arancione fino a stasera Albero cade in strada in strada a Poggiofranco

E' scattata dalla mezzanotte di oggi e durerà per 24 ore l'allerta arancione della Protezione civile regionale su tutta la Puglia, per rischio idrogeologico e temporali. Una seconda allerta, gialla, riguarda anche il vento forte. Disagi sulle stradeDopo le prime precipitazioni della serata di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altre letture consigliate

Pioggia intensa a Termoli: i soliti punti critici tornano ad allagarsi. All’ingresso sud la rampa verso la Statale, direzione imbocco autostradale, è finita sott’acqua. Disagi alla circolazione soprattutto in quella zona. Un’auto è rimasta bloccata. #Termoli #Maltempo - facebook.com Vai su Facebook

Verso una domenica di #pioggia intensa in #Emilia: allerta #meteo arancione in #collina e #montagna Vai su X

Meteo Avviso: forti Piogge e Temporali in arrivo nelle prossime ore, le zone coinvolte - Prepariamoci ad un'intensa fase di maltempo nelle prossime ore con forti piogge e temporali che colpiranno molte regioni del nostro Paese. Riporta ilmeteo.it

Allerta meteo arancione in Puglia, Basilicata e Calabria: allarme per piogge violente e burrasca - Allerta meteo della Protezione Civile: piogge, temporali e vento forte in arrivo su Sud Italia e parte del Centro. Lo riporta virgilio.it

GARGANO Allerta meteo gialla in Puglia: piogge, temporali e neve sul Gargano - Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse sulla Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati localmente moderati ... Da statoquotidiano.it

Maltempo in Abruzzo, allerta pioggia e neve in quota: le previsioni - Per oggi, giovedì 27 novembre, il Centro Funzionale d’Abruzzo ha confermato la criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico da tempor ... Da abruzzonews24.com

Allerta meteo su Bari e provincia: in arrivo piogge e temporali - La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un avviso giallo valido dalla mezzanotte del 27 novembre e per le successive 24 ore ... Secondo baritoday.it

Acquazzone a Bari: testacoda tra auto nella zona industriale, traffico in tilt. Scatta l'allerta gialla in Puglia - Intanto la protezione civile ha diramato l'allerta meteo per rovesci e temporali Un violento acquazzone abbattutosi nel primo pomeriggio sulla ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it