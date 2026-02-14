Albero cade in strada e blocca via Chiantigiana

Venerdì sera alle 19:15, un albero si è abbattuto su via Chiantigiana, bloccando il traffico nel Comune di Impruneta. I vigili del fuoco di San Casciano sono intervenuti rapidamente per rimuovere i rami e mettere in sicurezza la strada. La caduta ha causato disagi agli automobilisti che si trovavano a passare in zona.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti nel corso della serata di ieri, venerdì 13 febbraio, alle ore 19:15 nel Comune di Impruneta in via Chiantigiana dopo circa due chilometri dopo il Ferrone per un albero caduto sulla strada. Sul posto è stata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Pioggia intensa su Bari, allerta arancione fino a stasera. Albero cade in strada in strada a Poggiofranco Albero caduto blocca strada principale: traffico interrotto per diverse ore nel centro urbano Alle 21 di martedì, un albero si è abbattuto su viale Terza Armata, nel cuore di Treviso, bloccando la strada principale. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Maltempo, albero cade su strada a Taormina: lavori rimozione; Santa Croce sull'Arno: albero cade sulla strada e colpisce la gronda di un edificio; Grosso albero cade in strada a Scandicci, finendo su due auto in sosta; Strada Consortile, albero di grandi dimensioni cade in mezzo alla strada. Albero cade sulla strada e colpisce un’auto in transito: un feritoUn imprevisto ha letteralmente bloccato la viabilità sulla strada Nsa 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro. All'altezza del km 41,200, in direzione della statake 18, nel territorio di Serra San Bruno, ... cn24tv.it Maltempo, albero cade su un'auto in transitoNel Vibonese sulla SS 18 in direzione Serra San Bruno un grosso tronco si è abbattuto su un veicolo, il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ... rainews.it Albero cade e blocca un’attività a Messina, l’appello di un imprenditore: “Nessun intervento” https://gazzettadelsud.it/p=2171286 facebook Albero cade su un'auto a Lamezia, illese le persone a bordo. Tragedia sfiorata nei pressi dell'ospedale. Continuano pioggia e forti raffiche di vento #ANSA x.com