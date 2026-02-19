Fioretti ha spiegato che in attacco hanno applicato le indicazioni fornite durante gli allenamenti. La partita contro Reyer Venezia si è rivelata una delle più complicate della stagione, con molti scambi intensi e tiri forzati. I giocatori hanno mostrato miglioramenti nelle rotazioni offensive, cercando di sfruttare le occasioni create dal coach. La sfida nelle Final Eight si sta giocando su dettagli tattici e mentale, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni movimento in campo. La partita continua con grande equilibrio tra le due squadre.

Una sfida decisiva delle Final Eight mette in evidenza l’analisi tecnica del coach in una partita combattuta contro Reyer Venezia. Nel corso del confronto, la lettura degli eventi ha posto in luce come la squadra abbia gestito la pressione avversaria, rimanendo fedele al piano di gioco e mantenendo la lucidità nella fase finale. Il percorso della gara è stato segnato da una fatica iniziale, superata grazie a un piano offensivo eseguito con precisione e a una presenza costante sul terreno di gioco. Contro una formazione fisicamente competitiva, è stata mantenuta la determinazione nel reagire, attaccando la partita fin dall’avvio e restando attenti al ritmo fino al termine. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fioretti: "In attacco abbiamo messo in pratica quanto preparato

