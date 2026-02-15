Coach Fioretti | Abbiamo condiviso bene la palla a Sassari è sempre una battaglia

Il coach Fioretti spiega che la vittoria di Bertram Derthona a Sassari è nata dalla buona collaborazione in campo. La squadra ha mantenuto un ritmo efficace nel passare la palla, ma alla fine la partita è stata molto combattuta. La partita si è giocata davanti a un pubblico acceso e ha visto i padroni di casa lottare fino all'ultimo minuto.

Nel turno numero 20 del campionato di Serie A Unipol, bertram derthona tortona ha conquistato una vittoria esterna contro Sassari, chiudendo la sfida con 89-82 al PalaSerradimigni. L’incontro ha mostrato la squadra ospite in controllo per buona parte della gara, capace di imporre un ritmo stabile e di gestire le situazioni decisive con lucidità. La formazione ospite ha mantenuto la leadership per gran parte del confronto, imponendo un **ritmo controllato** e mantenendo costantemente la palla in movimento. Sassari ha mostrato grande energia e una forte aggressività sul rimbalzo, procurando secondi tiri e creando pressioni continue. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Coach Fioretti: "Abbiamo condiviso bene la palla, a Sassari è sempre una battaglia Allegri impassibile dopo la sconfitta, difende il Milan: “Abbiamo gestito abbastanza bene la palla” Dopo la sconfitta, Allegri si presenta impassibile e difende il Milan, sottolineando gli aspetti positivi e le occasioni create. Lo sfogo di Spalletti: «Non capisco. Teniamo palla e non vinciamo, e non va bene. Teniamo meno palla e vinciamo, e non va bene lo stesso» Lo sfogo di Luciano Spalletti mette in luce la complessità delle dinamiche di gioco e i risultati della sua squadra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: BM POST MATCH/ Tortona, Fioretti: La differenza l'abbiamo fatta a rimbalzo. Trieste, Gonzalez: Nel secondo tempo non abbiamo difeso. Mario Fioretti: «Veemenza e pazienza, rimbalzi e Hubb: così abbiamo rimontato Trieste»Il netto cambio di marcia, che ha permesso alla Bertram Derthona Tortona di tornare alla vittoria davanti al pubblico di casa della Nova Arena, viene evidenziato immediatamente dalle parole ... pianetabasket.com Derthona, Coach Fioretti: Successo costruito più in difesa rispetto ad altre volte: dà soddisfazione averla vinta cosìLa Bertram mantiene inviolato il fortino della Nova Arena di Tortona conquistando la terza vittoria su altrettante occasioni stagionali. Il primo posto in classifica è un bel regalo al Club nel giorno ... tuttosport.com La reazione di Derthona Basket, il ritorno al successo. Coach Mario Fioretti si congratula con la sua squadra per i due punti conquistati nella 19ª Giornata di LBA #SLN #SportlabNetwork facebook