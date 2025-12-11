Pier Silvio Berlusconi sogna la Serie A in chiaro su Mediaset | Lo scenario
Durante la conferenza stampa di fine anno, Pier Silvio Berlusconi ha espresso il desiderio di trasmettere la Serie A in chiaro su Mediaset. Questa proposta, che potrebbe cambiare il panorama televisivo del calcio italiano, ha suscitato grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori, segnando un possibile nuovo capitolo per la visibilità del campionato nazionale.
Durante la conferenza stampa di fine anno, Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e AD di Mfe – Media for Europe, ha condiviso un’idea che farebbe battere il cuore a molti tifosi: riportare il campionato di Serie A in chiaro sulle reti Mediaset. Secondo Berlusconi, lo scenario ideale sarebbe partecipare a una delle prossime aste per i diritti televisivi della Serie A e riuscire a trasmettere almeno una partita in chiaro la domenica sera. “Tra noi e la Rai, voglio proprio vedere cosa succede. Sarebbe veramente tosta, ma sarebbe bellissimo avere una partita la domenica sera su Canale 5”, ha dichiarato con entusiasmo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
