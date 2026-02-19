Fiorello risponde a Pucci | Far incazzare uno pseudo-comico vale la medaglia d'oro con me ce l'ha pure Pier Silvio

Fiorello ha reagito duramente a una recente frecciatta di Andrea Pucci, attribuendogli la causa del suo arrivo a un punto di rottura. L’artista ha definito provocatoriamente Pucci uno “pseudo-comico” e ha scherzato sul fatto che anche Pier Silvio abbia preso le sue parti. Durante il suo show pomeridiano, Fiorello ha lanciato un commento ironico contro chi non lo saluta più, paragonandosi a un “Bad Bunny italiano” e lanciando una frase provocatoria. La polemica tra i protagonisti continua a far discutere i fan.

Fiorello apre lo show del pomeriggio con un reggaeton contro chi non lo saluta più: "Sono il Bad Bunny italiano, kiss my ass!" Frecce ad Andrea Pucci, Mediaset e "Pier Piano". La pennicanza diventa un caso nazionale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Argomenti discussi: Se Fiorello depotenzia Pucci con l'arma dell'ironia; Fiorello: Pucci è un boyscout rispetto a Tony Pitony, lui è la vera mina vagante; Sono passato da amico della Meloni… a zecca comunista. Io colpisco a destra e a sinistra: così Fiorello che poi si rivolge a Pucci; Corona infuriato dopo il caso Pucci a Sanremo: il siparietto esilarante di Fiorello.

