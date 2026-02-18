Fiordaliso e il compleanno triste | Mi restano pochi anni non voglio piangere

Fiordaliso, cantante italiana, ha annunciato di sentirsi triste mentre si avvicina al suo settantesimo compleanno, che festeggerà il 19 di questo mese. La causa di questa malinconia deriva dalla consapevolezza del tempo che passa e dalla paura di invecchiare senza riuscire a cambiare il suo stato d’animo. Durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, ha spiegato di percepire una stanchezza maggiore rispetto al passato. La cantante ha aggiunto di non voler piangere per il traguardo imminente, anche se i segni dell’età si fanno sentire.

Invecchiare fa piacere a pochi, anche se l’alternativa è peggio. Fiordaliso però, che il 19 compie 70 anni, di questo compleanno non è per niente contenta e così si è confidata con Silvia Toffanin nella sua intervista a Verissimo: "I 70 anni me li sento tutti, ho un po' più di stanchezza del solito. La mia testa non li sente, li rifiuta". Insomma, "compio 70 anni e mi dispiace, sono tanti e ce ne ho pochi davanti. Sono tanti, ho fatto 3 volte il giro della Terra. Non li voglio compiere 70 anni, sono tanti. Non li voglio compiere, non voglio piangere.", ha detto la cantante tra l’ironico e il disperato. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

