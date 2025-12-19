Cieli grigi e clima umido fino al weekend peggiora da Natale | le previsioni di meteo

L’Emilia-Romagna si prepara a vivere una settimana caratterizzata da cieli spesso grigi e clima umido, con alta pressione che regna fino al weekend. Tuttavia, da inizio Natale si preannuncia un peggioramento con piogge e neve in Appennino, annunciando un Natale all’insegna del maltempo. Restate aggiornati per scoprire le previsioni dettagliate e pianificare al meglio le vostre festività.

Alta pressione fino al weekend con cieli spesso grigi e clima umido sull’Emilia-Romagna; peggioramento in vista da inizio settimana di Natale con piogge e neve in Appennino. A fornire le anticipazioni sul tempo che farà in questo periodo che precedono le feste è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

