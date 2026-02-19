Fine vita | Boccia Pd ' destra impedisce che Parlamento legiferi'

Il parlamentare Boccia del Pd denuncia che la destra blocca la discussione sulla legge sul fine vita. Secondo lui, questa posizione impedisce al Parlamento di approvare normative necessarie per tutelare i diritti dei malati terminali. Boccia evidenzia come le opposizioni si oppongano alle proposte che permetterebbero ai pazienti di scegliere il proprio percorso di fine vita. La questione resta bloccata, nonostante le richieste di molte associazioni e cittadini. La discussione sulla legge continua a essere rinviata senza una data stabilita.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) -?“Il Pd è sempre attento e segue le battaglie delle associazioni che cercano di portare l'attenzione sui temi della scienza, come fa l'Associazione Luca Coscioni. Il tema delle cellule staminali embrionali e delle malattie rare ci interroga non solo sul piano scientifico, ma anche su quello giuridico ed etico. La ricerca è regolata ma non può essere soffocata da divieti che il tempo e l'evoluzione delle conoscenze hanno reso anacronistici. Quando la legge non accompagna il progresso scientifico, rischia di produrre arretramento, diseguaglianze e fuga di competenze. Il confronto sulle cellule staminali embrionali e sulle malattie rare non è uno scontro ideologico: è una sfida di responsabilità pubblica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

