Fine guerra mai il Parlamento Ue boccia il Piano di Trump per la pace in Ucraina

Ancora una volta l’Europa rema in direzione ostinata e contraria a chi cerca la pace. Il Parlamento europeo, a dispetto delle trattative in corso per la fine delle ostilità tra Russia e Ucraina, si schiera con Kiev e rigetta gli sforzi sui negoziati dell’amministrazione di Donald Trump. “Nessun territorio occupato sarà mai riconosciuto come russo”. È quanto afferma l’Eurocamera nella relazione sul piano di pace per l’Ucraina, approvata a Strasburgo con 401 voti a favore, 70 contrari e 90 astenuti. La relazione riconosce gli sforzi negoziali degli Usa, ma critica “l’ambivalenza di Washington”, giudicata “dannosa ai fini di una pace duratura”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Fine guerra mai, il Parlamento Ue boccia il Piano di Trump per la pace in Ucraina

Approfondisci con queste news

#Putin sul piano di pace #Usa per la fine della guerra in #Ucraina: "Può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente" Vai su X

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte: "La guerra in Ucraina potrebbe concludersi entro la fine del 2025" - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: Fassino (Pd), 'risoluzione Ue netta, Italia sostenga Kiev con fermezza' - "Il Parlamento Europeo a larga maggioranza ha approvato una risoluzione netta sull'Ucraina. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

L’UE ribadisce: nessun territorio ucraino occupato sarà riconosciuto come russo. Il Parlamento europeo chiede più leadership per una pace giusta - L’UE ribadisce che i territori ucraini occupati non saranno mai riconosciuti come russi e chiede un cessate il fuoco efficace e negoziati di pace guidati da Kyiv ed Europa. Si legge su msn.com

Parlamento Ue: pace in Ucraina. Cessate il fuoco, garanzie di sicurezza e la Russia paghi i danni dell’aggressione - Il Parlamento europeo, nell’ultima giornata di plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione sull’Ucraina, con 401 voti a favore, 70 contrari e 90 astensioni, nella quale esorta l’Ue e i suoi Sta ... Come scrive agensir.it