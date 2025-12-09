mammut e rugby valdarno piccoli atleti crescono

Arezzo, 09 dicembre 2025 – Fine settimana intenso per il Rugby Mammut. I Piccoli Mammut domenica mattina sono stati ospiti del Molon Labe a Torrita di Siena nella festa del rugby Under8. 2 nuove entry alla loro prima festa, qualche assenza di stagione, ma tantissimi sorrisi e divertimento in una splendida giornata.Buone cose dai veterani e Ottimi spunti dagli ultimi arrivati Un’altra buona prova per i Mammut U14 in trasferta a Borgo San Lorenzo ospiti della franchigia Sieci-Mugelllo. I ragazzi valdarnesi partono fortissimo Subito in meta nei primi minuti di gioco, poi un momento di confusione e un po’ di indisciplina, ma la squadra è brava a ritrovare ordine e ritmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

