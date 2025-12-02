Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 02 dicembre 2025 – Fine settimana intenso per il Rugby Mammut, aperto da una sfida di grande prestigio: la partita di sabato contro il Livorno 1931. Il primo tempo ha visto i Mammut protagonisti di una prova brillante, capace di far ben sperare per il prosieguo del campionato. Livorno ha però confermato tutto il proprio valore, mostrando compattezza, organizzazione e un gioco costante fino all’ultimo minuto. Nella ripresa, complice l’ingresso di molti cambi, l’equilibrio si è spezzato e la formazione labronica ha preso il largo, conquistando una vittoria pesante. Resta la soddisfazione per un gruppo in evidente crescita, sia sul piano tecnico che numerico, con una lista gara composta da 23 atleti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il week end del Rugby Mammut

News recenti che potrebbero piacerti

Un weekend da LEONESSE per la Femminile Rugby Gemona & RUGBY UDINE ! Sabato – Pordenone • U14 – Insieme a Rugby Girls e Red Warriors, mettono in campo cuore e grinta e conquistano una vittoria incredibile 26-25 contro Benetton, 4 Team e - facebook.com Vai su Facebook

Il week end del Rugby Mammut - Arezzo, 23 settembre 2025 – È ripartita con entusiasmo la stagione del Rugby Mammut, che ha vissuto un fine settimana denso di appuntamenti, emozioni e occasioni di crescita sportiva e personale. Come scrive sport.quotidiano.net

Il week end del Rugby Mammut - Arezzo, 25 novembre 2024 – Domenica mattina presso l'impianto di Jesi, Carolina, Carlotta e Safira della Mammut Rugby, insieme alle compagne del progetto ARTE delle altre società toscane Under14, ... Da lanazione.it

Il week end del Rugby Mammut - Arezzo, 21 gennaio 2025 – Lo scorso fine settimana l'under 18 del Rugby Mammut, in collaborazione con i ragazzi di Arezzo, si è scontrata con un forte Firenze URF, ma il gioco di squadra ha premiato ... Scrive lanazione.it

Bilancio del week-end positivo per il Rugby Mammut - Nonostante una formazione rimaneggiata gli under 14 hanno dato il massimo, dimostrando cuore e determinazione. Da valdarnopost.it

Week-end importante per il Rugby Mammut - Antonio Arsieni, giovane del Rugby Mammut Montevarchi, ha preso parte a un’importante esperienza sportiva con la rappresentativa Toscana Under 16 e domenica 3 novembre a Parma ha affrontato le squadre ... Si legge su valdarnopost.it