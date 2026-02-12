Ripascimento la Provincia accelera | si avvicina la data di inizio lavori a Pontecagnano

La Provincia di Salerno ha dato il via libera definitivo per il ripascimento a Pontecagnano. La conferma arriva da Palazzo Sant’Agostino, che ha approvato l’ultimo step burocratico necessario. Ora i lavori, parte di un progetto da oltre 27 milioni di euro, possono partire a breve. La data di inizio si avvicina, e con essa la speranza di proteggere la costa a sud di Salerno dalle mareggiate.

La Provincia affida l'ultimo controllo sul progetto esecutivo: tempi dimezzati per aprire i cantieri tra il fiume Picentino e Magazzeno. L'intervento prevede barriere a celle e ripascimento Il conto alla rovescia per blindare la costa a sud di Salerno è ufficialmente partito. Da Palazzo Sant'Agostino arriva il via libera procedurale all'ultimo tassello burocratico necessario per aprire i cantieri del "Grande progetto di difesa del litorale": un'operazione da oltre 27 milioni di euro destinata a ridisegnare e proteggere il fronte mare nel comune di Pontecagnano Faiano (territorio individuato per il primo lotto).🔗 Leggi su Salernotoday.it

