«Sono ore disperate. O arriva il cuore, oppure dovremo prepararci al peggio». E' quanto racconta Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di due anni e mezzo attaccato alla macchina salvavita all’ospedale Monaldi di Napoli a causa del trapianto di cuore fallito perché l’organo arrivato da Bolzano era inutilizzabile. Il bambino in fin di vita «Sono ore di probabili risvolti, in un senso o nell’altro, i valori del fegato sono in peggioramento da ieri mattina, o arriva l’organo, oppure dovremo prepararci all’infausta notizia, il bambino è in queste condizioni dal 23 dicembre - aggiunge il legale - la mamma è al capezzale del figlio, speriamo tutti arrivi l’organo al più presto». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il bambino che ha ricevuto il "cuore bruciato" è in fin di vita. La mamma: «Nuovo trapianto subito o morirà»

