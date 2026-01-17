Norvegia Vard Fincantieri costruirà quattro nuove navi robotizzate multiruolo per Ocean Infinity

Vard, azienda norvegese del Gruppo Fincantieri, ha annunciato un nuovo accordo con Ocean Infinity per la progettazione e realizzazione di quattro navi robotizzate multiruolo. Queste unità MPV saranno destinate a operazioni specializzate, rafforzando la collaborazione tra le due aziende nel settore delle navi innovative. La costruzione di queste navi rappresenta un passo importante nello sviluppo di soluzioni marittime avanzate e tecnologicamente all’avanguardia.

Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri e fra le prime società al mondo nella progettazione e realizzazione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto con Ocean Infinity, cliente già consolidato, per la progettazione e costruzione di quattro unità Multi-Purpose Robotic Vessels (MPV). Il valore complessivo dell’accordo supera i 200 milioni di euro. Il contratto prevede inoltre una fornitura integrata da parte di Vard Electro, che consegnerà l’intera suite di sistemi SeaQ per operazioni da remoto, e da Vard Interiors, responsabile delle soluzioni di allestimento interno, che coniugano design innovativo e sistemi ad alta efficienza energetica per garantire comfort dell’equipaggio ed eccellenza operativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Vard (gruppo Fincantieri), contratto da 200 milioni con Ocean Infinity Leggi anche: Fincantieri e Kayo costruiranno sette navi in Albania La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fincantieri: Vard costruirà quattro navi robotizzate per Ocean Infinity, commessa da oltre 200 milioni - tech: la controllata Vard realizzerà quattro navi robotizzate multiruolo per Ocean Infinity. msn.com

