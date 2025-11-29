Fincantieri | Marina Tambaro giovane ingegnere navale di Villaricca diventa vicecapo del reparto scafo delle grandi navi

In un settore tradizionalmente dominato dalla presenza maschile, arriva una svolta storica che porta la firma di una giovane professionista dell’area nord. Marina Tambaro, classe 1990, ingegnere navale nata e residente a Villaricca, è stata nominata vicecapo del reparto scafo delle grandi navi del cantiere Fincantieri di Castellammare di Stabia. Una nomina che segna un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fincantieri: Marina Tambaro, giovane ingegnere navale di Villaricca, diventa vicecapo del reparto scafo delle grandi navi

News recenti che potrebbero piacerti

Difesa, Fincantieri fornirà alla Marina Militare una unità di supporto Vai su X

La futura USS Cleveland (LCS 31), sedicesima ed ultima nave della sua classe, è stata consegnata alla Marina degli Stati Uniti da Fincantieri Marinette Marine, segnando il completamento del programma LCS classe Freedom. Un risultato raggiunto dopo ol - facebook.com Vai su Facebook

Fincantieri, Marina Militare ordina 2 unità multi missione - Multipurpose Combat Ship, che sostituiranno quelle cedute alla Marina indonesiana, del valore di circa 700milioni di euro. Si legge su ansa.it

Fincantieri: contratto di 700 mln da Marina per 2 navi combattenti multimissione - Fincantieri ottiene un contratto da circa 700 milioni di euro dalla Marina Militare per due nuove navi combattenti multimissione che andranno a sostituire ... Scrive ilsole24ore.com

Fincantieri e Thyssenkrupp Ms insieme per la Marina filippina - Fincantieri e Thyssenkrupp Marine Systems hanno firmato un accordo di collaborazione industriale nell'ambito di una più ampia partnership strategica per fornire alla Marina delle Filippine soluzioni ... Si legge su ansa.it