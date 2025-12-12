Nuoto Lisa Angolini fa suo il record italiano dei 200 rana agli Assoluti in vasca corta

Durante la seconda giornata degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione, Lisa Angolini ha conquistato il record italiano dei 200 metri rana, regalando un momento di grande emozione. La sua prestazione ha sottolineato il suo talento e la sua determinazione, segnando un traguardo importante nella sua carriera.

Lisa Angiolini ha regalato emozioni nel corso della seconda e penultima giornata di gare degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola, la toscana era tra le atlete più accreditate della serie 1 dei 200 rana femminili. Costretta a saltare gli Europei in corta di Lublino (Polonia) per un virus influenza, Angiolini aveva stimoli particolari in questi campionati, ricordando anche il successo dei 100 rana di ieri col personale. Ebbene, è venuta fuori una gara su livelli eccelsi, che la classe '95 tricolore ha condotto sin da subito all'attacco, visto il passaggio ai 100 metri di 1'06?86.

