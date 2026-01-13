Guerri Napoli lotta Olimpia Milano vince | azzurri alla Final Eight di Coppa Italia

La partita tra Guerri Napoli e Olimpia Milano, valida per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, si è conclusa con la vittoria dei meneghini per 77-71. Nonostante un’ottima prestazione, i napoletani hanno dimostrato carattere e determinazione, sfiorando l’impresa. La sfida si è svolta all’Alcott Arena, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre in un incontro deciso negli ultimi minuti.

La Guerri Napoli gioca una partita di grande intensità contro l'Olimpia Milano, sfiora l'impresa ma cede 71-77 all'Alcott Arena. Nonostante la sconfitta, gli azzurri centrano uno storico obiettivo stagionale: qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, dove affronteranno la Virtus Bologna La Guerri Napoli esce sconfitta dal confronto con l'EA7 Emporio Armani Milano. LA GUERRI NAPOLI LOTTA MA CEDE A MILANO, AZZURRI ALLE FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA; La Guerri Napoli lotta ma cade contro Milano; Brooks accende ancora l'Olimpia: sesta vittoria di fila in campionato, Napoli ko; Basket in Campania: la mappa della situazione tra Serie A1 e A2. Napoli-Milano 71-77, Brooks risveglia l'Olimpia dopo un primo tempo spuntato: sesta vittoria consecutiva in campionato infilando il sesto successo consecutivo nell'era di Poeta sulla panchina.

NAPOLI BASKET - Gli azzurri perdono 71-77 contro l'Olimpia Milano, ma conquistano la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, Magro: "Abbiamo giocato una partita solida" - 77 nella gara della quindicesima giornata d’andata di Serie A, disputata questa sera all’Alcott Arena. napolimagazine.com

Napoli ko in casa, l'Olimpia Milano vince 71-77 - La squadra di Magro accede comunque alle Final Eight di Coppa Italia come ottava, in virtù dell'esclusione di Trapani dal campionato ... rainews.it

Guerri Napoli, coach Magro: “Dobbiamo essere più cinici nei finali” @Sportando x.com

COPPA ITALIA 2026! Con l'esclusione di Trapani e la fine del girone di andata, sono ufficiali tabellone e accoppiamenti alle Final Eight di Coppa Italia 2026. (1) Virtus Olidata Bologna - Guerri Napoli (8) (4) Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Torton - facebook.com facebook

