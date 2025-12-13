Guerri Napoli-Vanoli Cremona Magro | Vogliamo alimentare il sogno Final Eight di Coppa Italia

La Guerri Napoli torna a giocare in casa affrontando domani la Vanoli Cremona nella undicesima giornata di Serie A. L'obiettivo è alimentare il sogno di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, un traguardo importante per la squadra e il suo percorso stagionale.

Torna a giocare in casa la Guerri Napoli che affronta domani, per la undicesima del campionato di Serie A la Vanoli Basket Cremona. L’incontro si disputerà alle ore 18:00 all’Alcott Arena. A2A, già Main Sponsor del Club, sarà Match Sponsor della gara. La Guerri Napoli, dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Apu Udine, è nona in classifica. La Guerri Napoli, dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Apu Udine -come riporta il sito ufficiale del Napolibasketball- è nona in classifica con otto punti frutto dei successi ottenuti contro Treviso, Reggio Emilia, Trento e Sassari. Parlami.eu

