Madre e figlia minacciate dai ladri in casa nell'Avellinese | Adesso t'uccido

A Forino, in provincia di Avellino, una rapina ha coinvolto una madre e una figlia che sono state minacciate dai ladri, i quali hanno portato via una cassaforte e utilizzato un piede di porco. L’episodio ha generato grande preoccupazione per la sicurezza nella zona. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’evento e identificare i responsabili.

Rapina in casa a Forino (Avellino): i criminali hanno portato via la cassaforte e minacciato le vittime con un piede di porco.

