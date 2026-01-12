Anziana muore nell’incendio scoppiato in casa | aveva 82 anni

All’Aquila, una donna di 82 anni ha perso la vita in un incendio domestico. L’incidente, ancora sotto indagine, ha causato la tragedia nel suo appartamento. Si tratta di un episodio che evidenzia l’importanza di misure di sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici, soprattutto per le persone anziane. Le autorità stanno valutando le cause e le circostanze che hanno portato a questa dolorosa perdita.

Tragedia all’Aquila, dove una donna di 82 anni ha perso la vita a causa di un principio di incendio scoppiato nella sua abitazione. L’anziana, secondo le prime ricostruzioni riportate dall’Ansa, viveva da sola e si trovava seduta su una poltrona da cui sarebbe partito il rogo. A dare l’allarme. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

