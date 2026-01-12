Anziana muore nell’incendio scoppiato in casa | aveva 82 anni

All’Aquila, una donna di 82 anni ha perso la vita in un incendio domestico. L’incidente, ancora sotto indagine, ha causato la tragedia nel suo appartamento. Si tratta di un episodio che evidenzia l’importanza di misure di sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici, soprattutto per le persone anziane. Le autorità stanno valutando le cause e le circostanze che hanno portato a questa dolorosa perdita.

Anziana paralizzata muore in incendio causato da una sigaretta fumata in camera da letto - Una donna di 75 anni è morta ieri mattina a Orzinuovi, nel Bresciano, in seguito all’incendio scoppiato all’interno della sua casa. blitzquotidiano.it

Anziana paralizzata muore in incendio in casa causato da una sigaretta - Una donna di 75 anni è morta stamani a Orzinuovi, nel Bresciano, nell'incendio scoppiato all'interno della sua abitazione. msn.com

L’AQUILA – 82enne muore nell’incendio divampato dalla poltrona sulla quale stava riposando. L’anziana viveva da sola, allarme dato dai vicini insospettiti dal fumo. - facebook.com facebook

