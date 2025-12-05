Milano Cortina 2026 presentata la nuova Ice Hockey Arena a Rho Fiera Milano investimento da €25 milioni e capienza fino a 4.000 spettatori

La pista ospiterà il Mondiale Under 20 come test event e rientra in un piano più ampio che include altri €20 milioni per Live Dome e Fiera Milano Lab, con un indotto economico stimato in €888 milioni l’anno e oltre 9.000 unità di lavoro attivate Fondazione Fiera Milano ha presentato in antepr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano Cortina 2026, presentata la nuova Ice Hockey Arena a Rho Fiera Milano, investimento da €25 milioni e capienza fino a 4.000 spettatori

Altre letture consigliate

President Sergio Mattarella officially lights the cauldron for Milano Cortina 2026!!? WOW!! #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Roma @Quirinale Vai su X

Il Fatto Quotidiano. . La fiamma olimpica che “illuminerà” i Giochi di Milano Cortina ha raggiunto il Quirinale. Ad accoglierla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partito nella mattina del 4 dicembre da Atene – dove c’è stato il primo passaggio di co - facebook.com Vai su Facebook

Il teatro celebra il mito di Olimpia nell'anno di Milano Cortina - Cortina il riferimento ai giochi olimpici diventa il collante del programma di Mythos "Olympia 2026": un lungo racconto nell'epica dei Giochi Olimpici, celebra ... ansa.it scrive

Milano-Cortina 2026, a Livigno inaugurata la cabina Enel più alta d’Italia: è a oltre 2100 metri - 177 metri garantirà energia ai siti olimpici e una rete più moderna e sostenibile per l’Alta Valtellina ... Da affaritaliani.it

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida ... Si legge su tg24.sky.it

Dua Lipa con il choker Serpenti di Bulgari illumina Milano Cortina 2026: il video in Galleria Vittorio Emanuele II - Una frase pronunciata in italiano che sa di promessa e che potrebbe essere riferita a un'indimenticabile performance musicale che la vedrà protagonista, magari proprio nel giorno dell ... vogue.it scrive

Milano-Cortina, presentata ufficialmente la partenership con Stellantis - Presentata ufficialmente la collaborazione tra i marchi italiani di Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Segnala sport.sky.it

Milano Cortina 2026, Mattarella: "I giochi portino speranza e futuro nella nostra epoca" - (Agenzia Vista) "In un cambiamento d’epoca, come quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di speranza. msn.com scrive