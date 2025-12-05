Milano Cortina 2026 presentata la nuova Ice Hockey Arena a Rho Fiera Milano investimento da €25 milioni e capienza fino a 4.000 spettatori

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pista ospiterà il Mondiale Under 20 come test event e rientra in un piano più ampio che include altri €20 milioni per Live Dome e Fiera Milano Lab, con un indotto economico stimato in €888 milioni l’anno e oltre 9.000 unità di lavoro attivate Fondazione Fiera Milano ha presentato in antepr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

