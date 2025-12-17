Ztl il Comune tira dritto Sarà creata nel 2026
Il Comune conferma l'intenzione di istituire una Ztl nel 2026, nonostante l'assenza di aggiornamenti recenti. Dopo l'annuncio di agosto, il progetto prosegue senza interruzioni, sottolineando l'impegno dell'amministrazione a implementare questa misura nel prossimo futuro.
L’annuncio del Comune era arrivato ad agosto. Da allora non se ne è più parlato. Ma il progetto dell’amministrazione va avanti. Nel 2026 a Santarcangelo sarà creata una nuova zona a traffico limitato: sarà quella che comprenderà un tratto di via Cagnacci, dall’uscita del parcheggio in direzione via Arrigo Faini, la stessa via Faini e infine via Palermo. Il parcheggio di via Cagnacci diventerà a pagamento, mentre nel tratto di strada compreso nella Ztl saranno realizzati altri parcheggi. L’intervento non si limiterà a riorganizzare la sosta e a introdurre la Ztl: in via Palermo sarà istituito il senso unico direzione di viale Marini, in via Faini sarà sistemata la strada, danneggiata dalle radici degli alberi. Ilrestodelcarlino.it
