Il Comune conferma l'intenzione di istituire una Ztl nel 2026, nonostante l'assenza di aggiornamenti recenti. Dopo l'annuncio di agosto, il progetto prosegue senza interruzioni, sottolineando l'impegno dell'amministrazione a implementare questa misura nel prossimo futuro.

© Ilrestodelcarlino.it - Ztl, il Comune tira dritto. Sarà creata nel 2026

L’annuncio del Comune era arrivato ad agosto. Da allora non se ne è più parlato. Ma il progetto dell’amministrazione va avanti. Nel 2026 a Santarcangelo sarà creata una nuova zona a traffico limitato: sarà quella che comprenderà un tratto di via Cagnacci, dall’uscita del parcheggio in direzione via Arrigo Faini, la stessa via Faini e infine via Palermo. Il parcheggio di via Cagnacci diventerà a pagamento, mentre nel tratto di strada compreso nella Ztl saranno realizzati altri parcheggi. L’intervento non si limiterà a riorganizzare la sosta e a introdurre la Ztl: in via Palermo sarà istituito il senso unico direzione di viale Marini, in via Faini sarà sistemata la strada, danneggiata dalle radici degli alberi. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini tira dritto: "Andiamo avanti. Cantieri a inizio 2026"

Leggi anche: Manovra 2026, Giorgetti tira dritto: “Siamo nel giusto”. Schlein attacca: “Redistribuire ricchezze”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Etg - Nuova Ztl, il comune tira dritto. Il 17 marzo si parte nell'area di Piazza Volta

Ztl, il Comune tira dritto. Sarà creata nel 2026 - Berlini (Confesercenti): "In centro servono nuove aree per la sosta". ilrestodelcarlino.it