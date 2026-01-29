Telamone avatar Ai guide digitali e nuovi scavi archeologici | 2026 rivoluzionario per la Valle dei Templi

Agrigento si prepara a un 2026 da record. Dopo il successo di Agrigento capitale italiana della cultura 2025, il parco archeologico punta a innovare ancora di più. Tra guide digitali basate su intelligenza artificiale, nuovi scavi e tecnologie all’avanguardia, l’obiettivo è attirare visitatori da tutto il mondo e valorizzare il patrimonio della Valle dei Templi. La città non si ferma e guarda al futuro con progetti che cambieranno il modo di visitare e conoscere il sito.

L’esperienza di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 è ormai in archivio. Il parco archeologico della Valle dei Templi, che non ha mai avuto bisogno del titolo per fare incetta di visitatori e di finanziamenti, guarda avanti. Inevitabilmente. Il 2026 sarà un anno ricco di lavori, inaugurazioni e novità. Perché è al potenziamento, avvalendosi della tecnologia anche avveniristica, e alla valorizzazione di rovine e reperti archeologici che si punta. Dossier, la sezione di approfondimenti e inchieste di AgrigentoNotizie, con il direttore Roberto Sciarratta, ha fatto il punto su quali saranno gli scavi, i lavori e le novità che caratterizzeranno l'anno appena iniziato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Si avvicina l’evento finale di “Viaggiare su un filo d’olio”, il progetto che unisce formazione, inclusione sociale e valorizzazione tra il Parco archeologico della Valle dei Templi e il frantoio Val Paradiso, giungendo alla sua conclusione nell’edizione 2025.

