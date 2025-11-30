I Jalisse ormai sono diventati i veri protagonisti, anche se da esclusi, dell'annuncio della lista dei Big del Festival di Sanremo. E anche per Sanremo 2026 la loro reazione è diventata virale: i Jalisse non ci saranno, ma la loro reazione ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per 29 volte