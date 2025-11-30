Sanremo 2026 i Jalisse esclusi per 29 volte
I Jalisse ormai sono diventati i veri protagonisti, anche se da esclusi, dell'annuncio della lista dei Big del Festival di Sanremo. E anche per Sanremo 2026 la loro reazione è diventata virale: i Jalisse non ci saranno, ma la loro reazione ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Continua la saga dei Jalisse, anche quest’anno esclusi da Sanremo. Loro ironici, come sempre, postano il video dell’esclusione sui loro canali, un video ormai atteso dai fan. Ma @carloconti.tv ? Eddai su! Hai scelto nomi alquanto “bizzarri”, potevi dare una - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, Jalisse esclusi per la 29esima volta di fila. La reazione in un video: «La saga continua» - Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ... Da ilmattino.it
Conti annuncia i big di Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per la 29esima volta: e loro reagiscono (con ironia) sui social – Video - Video ironico dei Jalisse dopo l'annuncio dei Big di Sanremo 2026: pronti con palloncini "29" per celebrare l'ennesima esclusione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Jalisse, Sanremo'dan bir kez daha elendi, 29. kez: Iste tepkileri - Ancora una volta tra i grandi esclusi dal Festival di Sanremo ci sono i Jalisse: ecco come hanno reagito al 29esimo no ... Come scrive notizie.it