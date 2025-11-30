Sanremo i Jalisse esclusi per la 29esima volta | VIDEO
E' la 29esima volta che i Jalisse vengono esclusi dalla lista dei Big che parteciperà a Sanremo: ecco la loro reazione L'articolo Sanremo, i Jalisse esclusi per la 29esima volta VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Video ironico dei Jalisse dopo l'annuncio dei Big di Sanremo 2026: pronti con palloncini "29" per celebrare l'ennesima esclusione - facebook.com Vai su Facebook
È più difficile trovare i Jalisse a Sanremo che un ago nel pagliaio. #Sanremo2026 Vai su X
Conti annuncia i big di Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per la 29esima volta: e loro reagiscono (con ironia) sui social – Video - Video ironico dei Jalisse dopo l'annuncio dei Big di Sanremo 2026: pronti con palloncini "29" per celebrare l'ennesima esclusione ... ilfattoquotidiano.it scrive
I Jalisse esclusi da Sanremo per la 29esima volta, la reazione in diretta social è esilarante - L'annuncio dei big di Sanremo 2026, avvenuto proprio oggi 30 novembre, ha ufficializzato l'ennesima esclusione ... Lo riporta today.it
Sanremo 2026, Jalisse esclusi per la 29esima volta di fila. La reazione in un video: «La saga continua» - Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ... Come scrive msn.com