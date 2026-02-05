Steam Machine si prepara al lancio con AMD che conferma inizio spedizioni nel primo trimestre 2026

Valve annuncia che le prime spedizioni di Steam Machine partiranno all'inizio del 2026. La console ibrida, che unisce il gaming su misura a SteamOS, è pronta a entrare nel mercato, con AMD che conferma la partenza delle consegne nei primi mesi dell’anno prossimo.

**Steam Machine, il nuovo PC preconfigurato di Valve, si prepara al lancio.** È ufficiale: l’attesa console ibrida, che combina il comfort di un gaming su misura con l’esperienza SteamOS, vedrà le prime spedizioni all’inizio del 2026, secondo quanto confermato da AMD. L’azienda ha annunciato che il sistema, presentato in anteprima da Valve, sarà pronto per entrare sul mercato a partire dal primo trimestre dell’anno in corso, con un hardware a valore elevato e un design pensato per l’esperienza di gioco diretta. La **Steam Machine**, come viene detta in giro, è una soluzione unica nel suo tipo: un PC preconfigurato da non confondere con una console tradizionale, però abbastanza facile da utilizzare per gli utenti comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

