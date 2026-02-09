ferrari luce la prima elettrica di maranello vista da dentro

A Maranello si avvicina il momento della prima Ferrari elettrica. La casa di Maranello sta lentamente svelando la nuova vettura, chiamata Ferrari Luce, che sarà presentata ufficialmente a maggio. La macchina rappresenta un passo importante per il Marchio, che punta a unire le tradizioni sportive con le nuove tecnologie elettriche.

Un po’ alla volta a Maranello viene svelata la prima Ferrari 100% elettrica la cui rivelazione finale è prevista a maggio. Il nome scelto, ovvero “Luce”, è in tema con le caratteristiche del modello che rappresenta un nuovo capitolo nella storia del Cavallino rampante. L’anteprima dei soli interni, come da programma, è avvenuta a San Francisco in collaborazione con LoveFrom, l’esclusivo collettivo di creativi fondato dai designer Sir Jony Ive e Marc Newson che da 5 anni lavora a 360° sul design della nuova vettura. Perché proprio a San Francisco, in California? “San Francisco - ricordano a Maranello - è la capitale mondiale della tecnologia e del design e, ormai da tempo, rappresenta la patria degli stili più innovativi al mondo nei settori dell’esperienza e dell’interfaccia utente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ferrari LUCE | Si chiama così l'elettrica firmata da Jony IVE. Ecco gli INTERNI!

