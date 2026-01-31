A Urbino l’arte di Pico Romagnoli racconta storie tra memoria e immaginazione in mostra inaugurata

A Urbino apre una nuova mostra dedicata a Pico Romagnoli, un artista che da tempo sperimenta tra realtà e immaginazione. L’esposizione, intitolata “Vertigine”, si tiene nel palazzo Ducale e permette ai visitatori di scoprire le sue storie tra memoria e fantasia.

A Urbino, nella prestigiosa cornice del Palazzo Ducale, si apre al pubblico la mostra "Vertigine", dedicata all'opera di Pico Romagnoli, artista che da anni indaga i confini tra realtà e immaginazione. L'inaugurazione, programmata per il prossimo fine settimana, segna il ritorno di Romagnoli in una città che ha sempre ospitato figure di spicco della cultura italiana, rendendo il suo allestimento un evento significativo per il panorama artistico nazionale. L'esposizione, curata con attenzione al contesto storico e architettonico del luogo, presenta una selezione di opere recenti che esplorano temi legati alla memoria collettiva, ai ricordi personali e alle trasformazioni del tempo.

