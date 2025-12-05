Ferrara Trent’anni di patrimonio Unesco
di Stefano Marchetti Era il 9 dicembre 1995 quando Ferrara, ’città del Rinascimento’, e il Delta del Po entrarono ufficialmente nella prestigiosa lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità tutelato dall’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Sono trascorsi trent’anni da quel momento storico e Ferrara dunque celebra l’anniversario del riconoscimento Unesco con un ricco programma di eventi che uniscono arte, memoria e territorio: "Abbiamo voluto celebrare non solo la storia, ma anche tutto ciò che in questi anni è stato fatto per valorizzare la città: restauri, riqualificazioni e nuovi progetti che stanno restituendo splendore ai nostri palazzi e agli spazi urbani", sottolinea il sindaco Alan Fabbri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mette in scena una narrazione storico-visiva di #Ferrara l'illustrazione di Claudio Gualandi per celebrare la ricorrenza dei trent'anni del riconoscimento Unesco - facebook.com Vai su Facebook
FERRARA 30 ANNI UNESCO: L'ATTORE E DOPPIATORE LUCA WARD A FERRARA IL 9 DICEMBRE. LA VOCE PIÙ FAMOSA DEL CINEMA DECLAMA I VERSI DELL'ORLANDO FURIOSO DAL ... - LA VOCE PIÙ FAMOSA DEL CINEMA DECLAMA I VERSI DELL'ORLANDO FURIOSO DAL PALAZZO DUCALE ... Lo riporta cronacacomune.it
FERRARA CELEBRA IL TRENTENNALE UNESCO: GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA DEL CONVEGNO. DOMANI EVENTO CONCLUSIVO - FERRARA CELEBRA IL TRENTENNALE UNESCO: GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA DEL CONVEGNO. Riporta cronacacomune.it
Ferrara, patrimonio dell’Unesco . Luca Ward interpreta l’Ariosto. L’anniversario come una poesia - Il 9 dicembre , giorno in cui fu siglato il riconoscimento, legge l’Orlando dal balcone del Comune ’Via Mazzini, via del Rinascimento’, verà illuminata a giorno con recitazioni di versi del Furioso. Come scrive msn.com
Ferrara brilla da 30 anni tra i patrimoni UNESCO: gli eventi della città del Rinascimento - Dal 1995 Ferrara è stata riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO con il titolo di Città del Rinascimento e proprio nel 2025, per festeggiare i 30 anni dal grande evento, ha organizzato un ... siviaggia.it scrive
FERRARA, PATRIMONIO UNESCO: GLI EVENTI PER I 30 ANNI DI ECCELLENZA TRA ARTE E NATURA - Nel 2025 Ferrara celebra i trent’anni dall’inserimento del suo centro storico nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, riconoscimento che ricorda l’importanza della città estense e del suo ... ilrestodelcarlino.it scrive
Ferrara celebra i 30 anni Unesco con 20 iniziative speciali - Oltre venti iniziative speciali tra maggio e dicembre per celebrare i trent'anni di Ferrara come città patrimonio dell'Unesco. Si legge su ansa.it