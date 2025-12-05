di Stefano Marchetti Era il 9 dicembre 1995 quando Ferrara, ’città del Rinascimento’, e il Delta del Po entrarono ufficialmente nella prestigiosa lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità tutelato dall’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Sono trascorsi trent’anni da quel momento storico e Ferrara dunque celebra l’anniversario del riconoscimento Unesco con un ricco programma di eventi che uniscono arte, memoria e territorio: "Abbiamo voluto celebrare non solo la storia, ma anche tutto ciò che in questi anni è stato fatto per valorizzare la città: restauri, riqualificazioni e nuovi progetti che stanno restituendo splendore ai nostri palazzi e agli spazi urbani", sottolinea il sindaco Alan Fabbri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ferrara. Trent’anni di patrimonio. Unesco