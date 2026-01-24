Un uomo di 32 anni, sorpreso a danneggiare l’auto della polizia durante un controllo, si è firmato col sangue sulla fiancata del veicolo. L’episodio, avvenuto a Pesaro, ha portato all’applicazione di otto Daspo urbani e all’accusa di danneggiamenti. L’episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e il rispetto delle disposizioni di sicurezza pubblica.

PESARO Lo sfregio all’auto della Polizia. Controllato per aver violato il daspo urbano imbratta la fiancata scrivendo il suo nome con il suo sangue. E’ l’assurda storia di un ragazzo della Sierra Leone, 32enne, finito ieri davanti al giudice con l’accusa di danneggiamenti. Un personaggio noto alle cronache, finito in carcere dopo aver collezionato ben 8 daspo urbani e alcune condanne. I poliziotti lo avevano controllato in zona stazione nel novembre di due anni fa, ma lui aveva reagito in malo modo. Aveva iniziato a colpire l’auto della Volante a calci e in quel contesto si era ferito un dito. Poi la pensata: con il sangue ha scritto il suo nome sulla fiancata: “Sillah”. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Prende a calci la Volante della polizia e si firma col sangue. Il 32enne è accusato di danneggiamenti e ha ricevuto 8 Daspo urbani

Poker di furti in 20 minuti in centro, poi prende a calci la portiera della volanteNel centro città, in circa venti minuti, si sono verificati quattro furti in esercizi commerciali, messi a segno da un 25enne di origini tunisine.

Rissa in centro a Montevarchi, cinque Daspo urbani dopo l’intervento della PoliziaA Montevarchi, cinque persone sono state colpite da Daspo urbani dopo una rissa avvenuta a dicembre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Prende a calci la Volante della polizia e si firma col sangue. Il 32enne è accusato di danneggiamenti e ha ricevuto 8 Daspo urbani; Aggressione su un bus Ostia-Fiumicino: passeggero senza biglietto prende a calci il controllore; TROVATA IN STATO CONFUSIONALE, PRENDE A CALCI, PUGNI E SCHIAFFI I POLIZIOTTI: DENUNCIATA AD APRILIA; Calcio under 16: rissa sugli spalti e un genitore prende a calci un 15enne.

Prende a calci la volante della polizia e si firma col sangue. Il 32enne è accusato di danneggiamenti e ha ricevuto 8 Daspo urbaniPESARO Lo sfregio all’auto della Polizia. Controllato per aver violato il daspo urbano imbratta la fiancata scrivendo il suo nome con il suo ... msn.com

Tavazzano, perde la testa e prende a calci un carabiniereAttimi di follia a lato della via Emilia, una 46enne colpisce un carabiniere con un calcio. Verrà con ogni probabilità denunciata la donna che nella mattinata di domenica si è rivolta con violenza ... ilcittadino.it

GENITORE PRENDE A CALCI 15ENNE, SCOPPIA MAXI RISSA DA 30 PERSONE! È finita IN MEGA RISSA la sfida di sabato tra gli Allievi 2010 di Novese e Acqui Calcio, disputata ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Al termine dell’incontro — vinto 2- - facebook.com facebook

Calcio under 16: rissa sugli spalti e un genitore prende a calci un 15enne x.com