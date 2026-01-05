Un episodio di violenza si è verificato a Campi Bisenzio, Firenze, il 5 gennaio 2026, coinvolgendo un autista di Autolinee Toscane. L’autista è stato aggredito, subendo danni allo sportello, prima di essere costretto a fuggire dall’aggressore. Si tratta di un episodio che evidenzia le criticità legate alla sicurezza sul lavoro nel settore dei trasporti pubblici.

Campi Bisenzio (Firenze), 5 gennaio 2026 – Ancora un' aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio, intorno alle ore 18, a bordo della linea 212 in partenza dal parco Iqbal di Campi Bisenzio e diretta alla stazione centrale di Prato. Cos’è accaduto. Secondo quanto riferito da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, dopo la salita dei passeggeri e la ripartenza del mezzo, un uomo, descritto come probabilmente di origine magrebina e in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato al posto di guida chiedendo informazioni sulla destinazione del bus verso il centro commerciale I Gigli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attimi di panico sull’autobus: sfonda a calci e pugni lo sportello dell’autista, poi fugge

