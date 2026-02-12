Federica Brignone ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, un risultato che nessuno si aspettava dopo il grave infortunio di qualche mese fa. La sciatrice italiana ha sfidato ogni previsione, portando a casa una medaglia che rimarrà nella storia dello sport italiano. La vittoria è stata celebrata anche dal presidente Mattarella, presente in prima fila per applaudire questa impresa incredibile.

Queste Olimpiadi Milano Cortina saranno senza dubbio ricordate per le tante storie che ci sta regalando. Alcune drammatiche, come quella della statunitense Lindsey Vonn, ma altre incredibilmente straordinarie, come quella di cui è protagonista la sciatrice italiana Federica Brignone. Solo dieci mesi fa, dopo un brutale incidente ai Campionati Italiani del 3 aprile 2025, la Brignone era su una sedia a rotelle con una doppia frattura di tibia e perone, oltre alla rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Dopo due interventi chirurgici e mesi di estenuante riabilitazione, durante i quali ha dovuto imparare a convivere con il dolore quotidiano e la costante magnetoterapia e trattamenti antinfiammatori, l’azzurra è salita di nuovo sul podio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Brignone, oro alle Olimpiadi 2026 dopo l’infortunio: l’impresa storica davanti a Mattarella

