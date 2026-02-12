Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo un infortunio grave che l’aveva messa fuori gioco alla fine della scorsa stagione, nessuno si aspettava che sarebbe tornata così in forma. La campionessa azzurra ha dimostrato di avere grinta e determinazione, battendo tutti e conquistando una medaglia che sembrava impossibile pochi mesi fa.

Alle fine ce l’ha fatta: alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro in SuperG nonostante fosse reduce da un terribile infortunio che alla fine della scorsa stagione aveva messo in dubbio la stessa partecipazione ai Giochi da parte della campionessa azzurra. Tornata invece sulle piste, ha avuto anche l’onore di fare da portabandiera nella cerimonia inaugurale. Brignone e le due Coppe del Mondo. Federica Brignone, che a luglio compirà 36 anni, è la sciatrice azzurra più vincente di sempre. È stata anche la prima a vincere una Coppa del Mondo generale, e si è anche ripetuta, vincendone due in totale, nel 2020 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Brignone oro in SuperG alle Olimpiadi 2026: impresa dell’azzurra dopo l’infortunio

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone sorride ai giochi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG a Pechino 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

OLIMPIADI INVERNALI FEDERICA BRIGNONE MEDAGLIA D'ORO SUPER G FEMMINILE! #olimpiadiinvernali #news

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Il boato per Federica Brignone, il silenzio raggelante alla caduta di Lindsey Vonn: le reazioni del pubblico di Cortina davanti ai maxi schermi; Federica Brignone scrive la storia: medaglia d'oro in superG a Cortina; Federica Brignone e il Super-G di Cortina del 12 febbraio: le avversarie per podio e medaglia; Immensa Brignone è oro, la tigre si riprende la neve contro la malasorte.

Fantastica Federica Brignone: oro nel SuperG!Federica Brignone conquista l’Olympia delle Tofane nel SuperG e si prende il primo oro olimpico in carriera. Non arrivata Sofia Goggia. generationsport.it

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)«Ho pensato a sciare, ho cercato di fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca ma non pensavo di poter vincere l'oro». Federica Brignone è emozionata ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo i ... ilmattino.it

La sensazionale medaglia d’oro di Federica Brignone nel Super-G alle Olimpiadi x.com

STRAORDINARIA FEDERICA BRIGNONE! Vince l’oro olimpico nel Super G! facebook