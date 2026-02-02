Questa mattina, in un centro sportivo, è stata presentata la nuova evoluzione “Su in cielo”. Si tratta di un aggiornamento che mira a migliorare le capacità dei giocatori nel gioco aereo, rendendoli più forti e più dominanti in area di rigore. Gli allenatori sperano di vedere presto i risultati in campo, con giocatori capaci di saltare più in alto e di conquistare più palloni alti.

Sei pronto a dominare l’area di rigore? La nuova Evoluzione “Su in cielo” è pensata per trasformare i tuoi specialisti del gioco aereo in veri e propri giganti. Questa EVO si concentra drasticamente sulla fisicità e sulla precisione nei colpi di testa, ideale per chi ama il gioco cross-assist. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni circa.. Costo: Inserisci qui se gratuita o il costo in creditipunti (solitamente gratuita per queste categorie).. Requisito Unico: Non Raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (World Tour Silver Non-Rare).. Paletti di ammissione: Valutazione Generale (GEN): Massimo 86. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Su in cielo (Up in the Air)

Approfondimenti su FC 26 Nuova Evoluzione

Questa volta l’attenzione si concentra sui giovani portieri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Nuova Evoluzione IN BUONA KOMPAGNIA su FC 26: CHI EVOLVERE

Ultime notizie su FC 26 Nuova Evoluzione

Argomenti discussi: Dove trovare i premi per la prenotazione di EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition; FC 26 Academy Stelle del Futuro: Guida alle Nuove Evoluzioni per sbloccare i 90 GEN (la fase finale); EA FC 26 Evoluzione Taglia Dentro Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Nuova Evoluzione: Portiere del Futuro (Future No.1).

FC 26 Nuova Evoluzione: Portiere del Futuro (Future No.1)L'evento Future Stars non dimentica i numeri uno! Arriva un'Evoluzione dedicata esclusivamente ai giovani portieri, pensata per trasformare una promessa tra i ... imiglioridififa.com

FC 26 Academy Stelle del Futuro: Guida alle Nuove Evoluzioni per sbloccare i 90 GEN (la fase finale)Dopo la prima fase (qui tutti i dettagli) è arrivato il momento che tutti i player di FC 26 stavano aspettando è arrivato. EA Sports ha rilasciato il set ... imiglioridififa.com

Potenza, sicurezza, versatilità. Nasce il nuovo Merlo P72.10 CS TOP. L’ultima evoluzione della gamma High Capacity porta sul campo: 7.200 kg di portata Cabina sospesa CS Sistema ASCS di nuova generazione Circuito idraulico ottimizzato per app - facebook.com facebook