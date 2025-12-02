Kettlebell atleti verso gli Europei
Per loro non è pesante allenarsi intensamente, per raggiungere poi la migliore forma e presentarsi così nelle migliori condizioni atletiche alle varie competizioni ufficiali, che si disputano in Italia e in altri Paesi europei. Questa volta i tre atleti del territorio di Bagno di Romagna, si cimenteranno in Moldavia. Sabato il sindaco Enrico Spighi ha accolto, nella sala consiliare del municipio la delegazione degli atleti che domani partiranno alla volta di Chisinau, capitale della Moldavia, per partecipare ai Campionati Europei di Specialità (Kettlebell, competizione con attrezzo ginnico di forma sferica, da 8 a 54 chili e oltre). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
